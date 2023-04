Bayern München verliert in Mainz trotz 1:0-Führung noch mit 1:3. Goalie Yann Sommer steht am Ursprung der Wende.

Nach Sommer-Patzer: Bayern geht in Mainz unter

Bundesliga am Samstag

Legende: Hält den Ball nicht fest Yann Sommer. IMAGO / Jan Huebner

Im Kampf um den Bundesliga-Meistertitel hat Bayern München einen herben Nackenschlag erlitten. Der Champion der letzten 10 Spielzeiten zog in Mainz in der 29. Runde mit 1:3 den Kürzeren.

Bis zur 65. Minute führten die Gäste dank Sadio Manés Treffer (29.) mit 1:0. Dann aber unterlief Bayern-Keeper Yann Sommer ein folgenschwerer Fehler: Er wollte einen Schuss festhalten, griff aber daneben. Sein Abpraller landete bei Ludovic Ajorque, der per Kopf einnetzte.

Audio Bayern-Coach Tuchel: «Wir haben das Spiel aus der Hand gegeben» (ARD) 02:43 min Bild: IMAGO / Revierfoto abspielen. Laufzeit 2 Minuten 43 Sekunden.

Überholt der BVB die Bayern?

Die Reaktion des Teams von Trainer Thomas Tuchel blieb aus und die Hausherren agierten beflügelt. Leandro Barreiro (73.) und Aaron Martin (79.) verwandelten die Mewa-Arena dank des 3:1-Erfolgs in ein Tollhaus.

Die Bayern-Schlappe könnte zum Steilpass für Borussia Dortmund werden. Der BVB empfängt am Samstagabend Frankfurt und könnte mit einem Sieg in der Tabelle an Bayern vorbeiziehen.

Mainz schielt auf Europas Bühne

Die seit zehn Spielen ungeschlagenen Mainzer, bei denen Silvan Widmer die Captainbinde trug und Edimilson Fernandes bis in der 83. Minute auf dem Platz stand, dürfen sich dank der starken Rückrunde Hoffnungen auf einen Europacup-Platz machen.

Audio Mainz-Sportdirektor Schmidt: «Unbeschreibliches Gefühl» (ARD) 01:57 min Bild: IMAGO Eibner abspielen. Laufzeit 1 Minute 57 Sekunden.

Hoffenheim taucht gegen Köln

Im Kampf um den Klassenerhalt gelang Werder Bremen ein 4:2-Erfolg in Berlin. Der neue Hertha-Trainer Pal Dardai erlebte bei der Pleite gegen den Aufsteiger eine enttäuschende Rückkehr und bleibt mit seinem Team Tabellenletzter.

Einen Rückschlag nach zuletzt 4 Spielen ohne Niederlage musste Hoffenheim beim 1:3 gegen Köln hinnehmen. Auch Bochum bleibt nach dem 1:5 zuhause gegen Wolfsburg akut abstiegsgefährdet.