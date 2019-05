Die Bundesliga-Relegation Stuttgart vs. Union Berlin (Hinspiel Donnerstag um 20:30) ist auch ein Duell zweier Schweizer.

Fischer oder Zuber – wer jubelt am Ende?

Nach dem Barrage-Rückspiel am Montag wird einer der beiden involvierten Schweizer auf der Siegerseite stehen.

Leihspieler Steven Zuber will mit Stuttgart nach einer verkorksten Saison den Abstieg vermeiden. Union-Trainer Urs Fischer wiederum muss die Köpfe seiner Spieler schnell frei bekommen. Den Berlinern hatte am Wochenende beim 2:2 in Bochum nur ein Tor zum direkten Aufstieg gefehlt.

Legende: Reicht es für einen Einsatz? Steven Zuber war zuletzt verletzt, meldete sich vor der Relegation aber im Mannschaftstraining zurück. imago images

Union Berlin geht nach einem Jahrzehnt in der 2. Bundeliga zwar als Aussenseiter in die Relegation, ist aber gewiss nicht chancenlos.

Welche Trümpfe hält der VfB in der Hand?

Aus den 4 Spielen unter Interimstrainer Nico Willig resultierten 7 Punkte.

Die zuvor löchrige Defensive blieb dabei dreimal ohne Gegentor.

Seit 2009 gewann nur zweimal der Unterklassige die Barrage.

Was spricht für Union?

Das Rückspiel findet im heimischen Hexenkessel «Alte Försterei» statt.

Union war 2018/19 sehr heimstark (1 Niederlage in 17 Spielen). Stuttgart gelang nur ein Auswärtssieg.

Die Berliner kassierten in der Liga in dieser Saison 33 Gegentore, Stuttgart hingegen 70.