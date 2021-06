Copa America in Brasilien

Legende: Rekord geknackt, Spiel entschieden Lionel Messi präsentierte sich gegen Bolivien in Topform. Keystone

Lionel Messi hat sich mit einer Gala zum Vorrundenabschluss der Copa America zu Argentiniens neuem Rekordnationalspieler gekrönt. 4 Tage nach seinem 34. Geburtstag führte der Captain die Gauchos in seinem 148. Länderspiel mit 2 Toren und einer Vorlage beim 4:1 gegen Bolivien zum Gruppensieg.

Hinter Argentinien, das im Viertelfinal auf Ecuador trifft, sprang Uruguay mit einem 1:0 gegen Paraguay noch auf Rang 2. Edinson Cavani traf per Penalty.

Immer wieder Messi

In Cuiaba leitete Messi, der am bisherigen Rekordhalter Javier Mascherano vorbeizog, Papu Gomez' 1:0 (6.) genial ein, das 2:0 markierte er selbst per Penalty (33.). Mit einem traumhaften Heber (42.) machte er schon vor der Pause alles klar. Auf den Anschlusstreffer durch Erwin Saavedra (60.) antwortete Lautaro Martinez (65.).

Mit 75 Länderspieltoren jagt Messi die kontinentale Rekordmarke von Brasiliens Legende Pele (77 Tore). Auf einen Titel mit der grossen Seleccion wartet die Nummer 10 der Gauchos, Weltmeister 2005 mit der U20 und Olympiasieger 2008 mit der U23, immer noch.