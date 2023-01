Ein halbes Jahr nach dem Abstieg in die Serie B misst sich der CFC Genua mit dem Schweizer Verteidiger Silvan Hefti wieder mit einem Grossen des italienischen Fussballs.

Legende: Dürfte gegen Dybala, Zaniolo und Co. beschäftigt sein Silvan Hefti. Imago/NurPhoto

Genoa, der aktuelle 3. der Serie B, trifft im Achtelfinal der Coppa Italia auswärts auf die AS Roma, derzeit 7. der Serie A.

Mit von der Partie sein dürfte auch Silvan Hefti. Der Ostschweizer Rechtsaussen ist eine fixe Grösse im Team von Coach Alberto Gilardino und kam auch in den zwei bisherigen Cup-Partien zum Einsatz. Dort setzte sich Genoa jeweils knapp gegen die Ligakonkurrenten SPAL Ferrara (1:0) und Benevento (3:2) durch.

Gilardino will «Identität, Wille und Demut»

Was gelingt Genua vorne?

Hefti selbst traf bislang dreimal auf die AS Roma – zweimal mit YB in der Europa League und einmal letzte Saison in der Serie A. Ein Sieg steht bislang nicht zu Buche, im Februar letzten Jahres ermauerten sich die Genueser im Stadio Olimpico aber immerhin ein 0:0.

Für einen Coup am Donnerstag müsste allerdings auch offensiv etwas gelingen. Hier zählen die Genueser auf den siebenfachen Saisontorschützen Massimo Coda oder den zuletzt auffälligen Isländer Albert Gudmundsson.

05:30 Video Archiv: Heftis erste Begegnung mit der AS Roma 2020 in der EL Aus Sport-Clip vom 22.10.2020. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 30 Sekunden.