Legende: Muss 3 Monate zu Hause bleiben Aleksandar Prijovic, der aktuell in Saudi-Arabien unter Vertrag steht. Keystone

Serbien: Langer Hausarrest für Prijovic

Der serbische Nationalspieler Aleksandar Prijovic ist wegen des Verstosses gegen das Ausgehverbot während der Corona-Krise in Belgrad zu drei Monaten Hausarrest verurteilt worden. Dies berichteten serbische Medien. Der frühere Schweizer U21-Nati-Spieler aus St. Gallen war am Freitag in Gewahrsam genommen worden. Dies, nachdem er sich entgegen der Bestimmungen gleichzeitig mit 19 anderen Menschen in einer Hotel-Lobby aufgehalten hatte. Vor Prijovic hatte auch Luka Jovic von Real Madrid in Belgrad gegen die geltenden «Corona-Regeln» verstossen.

Burundi: Es wird weitergespielt

Die Liga in Burundi ist während der Coronavirus-Krise eine der weltweit wenigen mit aufrechtem Spielbetrieb. Am Sonntag wurde im ostafrikanischen Land entschieden, die erste und zweite Liga unter Einhaltung der Hygienemassnahmen weiterzuführen. Ansonsten wird nur noch in Weissrussland, Nicaragua und Tadschikistan Erstliga-Fussball gespielt. In Burundi sind noch drei Runden ausstehend.