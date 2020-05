Legende: Geht's am 15. Mai mit der Bundesliga wieder los? Am Mittwoch soll der definitive Entscheid fallen. imago images

Bundesliga soll in 10 Tagen wieder starten

In Deutschland wird am Mittwoch mit grosser Wahrscheinlichkeit der Weg für Geisterspiele in der Bundesliga frei. Darauf haben sich die Vertreter von Bund und Ländern nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters verständigt. Höchstwahrscheinlich werde ein Start der Bundesliga am 15. Mai möglich, erfuhr Reuters von mehreren mit den Verhandlungen vertrauten Personen.

Entscheid über Serie-A-Comeback erst Ende Mai

Die Situation um die Wiederaufnahme der Serie A bleibt ungewiss.

«Bis Ende Mai kann man sagen, ob wir die Meisterschaft wieder aufnehmen oder nicht. Ein wenig Geduld ist notwendig», sagte der Sportminister Vincenzo Spadafora gegenüber der Corriere della Sera. Spadafora musste sich zuletzt viel Kritik von Seiten der mächtigen Fussball-Lobby anhören. Auch über einen möglichen Rücktritt wurde spekuliert.