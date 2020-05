In der Bundesliga soll am 15. Mai wieder gespielt werden

Legende: Geht's am 15. Mai mit der Bundesliga wieder los? Am Mittwoch soll der definitive Entscheid fallen. imago images

Bundesliga soll in 10 Tagen wieder starten

In Deutschland wird am Mittwoch mit grosser Wahrscheinlichkeit der Weg für Geisterspiele in der Bundesliga frei. Darauf haben sich die Vertreter von Bund und Ländern nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters verständigt. Höchstwahrscheinlich werde ein Start der Bundesliga am 15. Mai möglich, erfuhr Reuters von mehreren mit den Verhandlungen vertrauten Personen.

Ronaldo zurück in Turin

Nach 2 Monaten auf Madeira weilt Cristiano Ronaldo wieder in Turin. Bevor er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann, muss der Portugiese in Quarantäne. Es ist noch unklar, ob diese wie üblich 2 Wochen dauert oder verkürzt werden kann, sollten seine Corona-Tests negativ ausfallen. Juventus will am Dienstag mit dem Training in Gruppen von maximal 3 Personen beginnen. Die Serie A ist seit dem 9. März unterbrochen.

Karius verlässt Besiktas

Torhüter Loris Karius hat den Vertrag mit Besiktas Istanbul wegen eines Streits bezüglich nicht bezahlter Gehälter aufgelöst. Er war seit Sommer 2018 von Champions-League-Sieger Liverpool an Besiktas ausgeliehen war. Karius kehrt nun vorerst wieder zu Liverpool zurück.