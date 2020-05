Legende: Ihnen droht eine Saison ohne europäischen Fussball Fans von Olympique Lyon. imago images

Frankreich: Lyon fürchtet finanzielle Einbussen

Lyon prüft einen Einspruch gegen den am Donnerstag beschlossenen Abbruch der Ligue 1. Zudem behalte sich der Klub vor, Schadenersatz für erwartete Verluste in Höhe von «mehreren Millionen Euro» zu fordern, teilte Lyon mit. Lyon ist als Tabellen-7. einer der grossen Verlierer des Saisonabbruchs, wäre erstmals seit über 20 Jahren nicht im Europacup vertreten. Auch Amiens prüft rechtliche Schritte, da der Klub absteigen müsste. Man fühle sich «ungerecht behandelt», weil der Klub nicht mehr in der Lage sei, auf dem Platz um den Ligaerhalt zu kämpfen.

England: Premier League will Saison fortsetzen

Die wegen der Corona-Krise unterbrochene Premier League soll zu Ende gespielt werden. Das bekräftigten die Klubs im Rahmen einer Videokonferenz am Freitag. Dies solle jedoch erst geschehen, wenn es «sicher und angemessen» ist. Das letzte Wort hat die Politik, die zuvor ihre Zustimmung geben muss. Auch die Rückkehr ins Training solle nur nach Richtlinien der Politik und unter Vorgaben medizinischer Experten erfolgen. Die Premier League pausiert seit Mitte März, insgesamt stehen noch 92 Spiele aus.

Spanien: Profi-Fussball in der Warteschlaufe

Der spanische Profi-Fussball muss noch etwas länger auf ein Datum für den Neustart der aktuellen Saison warten. «Zur Zeit ist es unmöglich, einen Termin für die Wiederaufnahme der Wettbewerbe festzulegen», sagte die Leiterin der Obersten Sportbehörde (CSD), Irene Lozano, im spanischen TV. Man müsse abwarten, «wie sich alles weiter entwickelt.» Nach den Plänen von La Liga soll der Neustart unter strengen Sicherheitsauflagen zwischen dem 14. und dem 28. Juni erfolgen. Der Ligabetrieb in Spanien ist seit dem 12. März unterbrochen.

Italien: Serie-A-Klubs wollen weiterspielen

Die Klubs der italienischen Serie A haben sich erneut für eine Fortsetzung der Meisterschaft ausgesprochen. In einer Videokonferenz am Freitag erklärten sich die Klubs zudem bereit, die Vorsichtsmassnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zu befolgen. Bereits vor zwei Wochen hatten die 20 Erstligaklubs einstimmig für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs gestimmt. Die Serie A pausiert seit dem 9. März, 12 Spieltage fehlen noch bis zum Ende der Meisterschaft.