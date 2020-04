Legende: Die paraguayische Justiz lässt ihn warten Ronaldinho in Asunción. Keystone

Ronaldinho mit geringer Aussicht auf Freilassung

Weil die Coronakrise fast alles überlagert und die paraguayische Justiz nur dringende Fälle behandelt, ist der ehemalige brasilianische Star Ronaldinho im Gefängnis in Asunción nahezu in Vergessenheit geraten. Seit einem Monat ist der ehemalige Profi des FC Barcelona zusammen mit seinem Bruder, Roberto Assis, nun in Paraguays Hauptstadt in Haft. Wie verschiedene Medien am Montag berichteten, besteht auch keine Aussicht darauf, dass er bald freigelassen wird.

Gerrard und Rangers-Spieler verzichten auf Gehalt

Coach Steven Gerrard, der weitere Trainerstab, der Vorstand sowie die Spieler des schottischen Rekordmeisters Glasgow Rangers verzichten in der Coronakrise für drei Monate auf ihr Gehalt. Damit sollen die restlichen Angestellten des Klubs weiterhin bezahlt werden können. Die Rangers teilten zudem mit, einige Mitarbeiter in Kurzarbeit bzw. Zwangsurlaub zu schicken, die Betroffenen würden durch Zusatzzahlungen des Klubs aber weiterhin ihr volles Gehalt beziehen.