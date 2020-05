Legende: Einer der Sünder Ever Banega hielt sich während der Corona-Auszeit nicht an die Regeln. Getty Images

Spanien: Sevilla-Quartett schlägt über die Stränge

4 Spieler des FC Sevilla verstiessen gegen die nationalen Verordnungen zur Eindämmung des Coronavirus. Luuk de Jong, Ever Banega, Lucas Ocampos und Franco Vazquez feierten mit 12 weiteren Personen eine Gartenparty. In Spanien sind aktuell Versammlungen von mehr als 10 Leuten untersagt. Auf Instagram veröffentlichte Banegas Frau ein Bild der Party. Banega selber zeigte am Sonntagabend Reue: «Ich möchte mich für das entschuldigen, was gestern passiert ist», erklärte er in den sozialen Medien. Es sei ein Treffen von Teamkollegen und Familie gewesen, und man habe nicht gewusst, dass man im Unrecht sei, schrieb er.

England: Erstligisten dürfen als Team trainieren

Die englische Regierung erlaubt den Premier-League-Klubs die Rückkehr ins Mannschaftstraining. Die Teams können wieder wettkampforientiert und ohne Einhaltung von Sicherheitsabständen mit dem gesamten Kader gemeinsam trainieren. Allerdings sind dabei strikte Hygienevorkehrungen zu treffen. Zudem werden alle Spieler weiterhin regelmässig getestet.