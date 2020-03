Arsenal-Coach Arteta erkrankt

Mikael Arteta, der Cheftrainer von Arsenal, leidet am Coronavirus. Dies gab der Klub am späten Donnerstagabend bekannt. «Das ist sehr enttäuschend. Ich habe den Test gemacht, weil ich mich schlecht gefühlt habe. Ich werde wieder arbeiten, sobald ich darf», wird der Coach zitiert. Arsenal erklärte weiterhin, die geplanten kommenden Spiele nicht auszutragen. Am Samstag hätte der Klub eigentlich bei Brighton and Hove Albion spielen sollen. Die Premier League will am Freitag beraten, was mit den Partien vom Wochenende passieren soll.

Team aus Wuhan wieder in der Heimat

Die chinesische Mannschaft Wuhan Zall kehrt vom Trainingslager in Spanien in die Heimat zurück. Die Mannschaft aus der Stadt, in der das Coronavirus ausgebrochen war, begründete dies damit, dass das Risiko in Europa mittlerweile grösser als in China sei. «Das Problem ist jetzt hier, in China ist es praktisch ausgerottet», erklärte Trainer Jose Gonzalez.

Legende: Trainierte bis vor Kurzem in Spanien Das Fussball-Team aus Wuhan. Keystone

Niederlande: Der Ball ruht vorerst

Als Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie wird auch der Spielbetrieb in den niederländischen Profiligen vorerst bis zum 31. März ausgesetzt. Die nationale Regierung untersagte nach einer Krisensitzung alle Veranstaltungen mit mehr als 100 Besuchern. Die Entscheidung gilt folglich auch für alle weiteren Sportveranstaltungen mit den betreffenden Kriterien.

Deutschland: Zweiter Fall bei Hannover

Hannover 96 wird als erster Klub im deutschen Profi-Fussball heftig vom Coronavirus gebeutelt. Nach Timo Hübers hat sich auch Jannes Horn mit dem Coronavirus infiziert. Damit ist es kaum vorstellbar, dass 96 in den nächsten beiden Wochen wie geplant am Spielbetrieb in der 2. Liga teilnehmen kann.