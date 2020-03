Fussball-Pause auch in den Niederlanden

Niederlande: Der Ball ruht vorerst

Als Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie wird auch der Spielbetrieb in den niederländischen Profiligen vorerst bis zum 31. März ausgesetzt. Die nationale Regierung untersagte nach einer Krisensitzung alle Veranstaltungen mit mehr als 100 Besuchern. Die Entscheidung gilt folglich auch für alle weiteren Sportveranstaltungen mit den betreffenden Kriterien.

Deutschland: Zweiter Fall bei Hannover

Hannover 96 wird als erster Klub im deutschen Profi-Fussball heftig vom Coronavirus gebeutelt. Nach Timo Hübers hat sich auch Jannes Horn mit dem Coronavirus infiziert. Damit ist es kaum vorstellbar, dass 96 in den nächsten beiden Wochen wie geplant am Spielbetrieb in der 2. Liga teilnehmen kann.