Legende: Lange Gesichter bei Edimilson Fernandes (Mitte) und Co. Archivbild Reuters/Action Images

Coupe de France: Brest unterliegt Zweitligist

Edimilson Fernandes scheiterte mit Brest im französischen Cup-Viertelfinal am Zweitligisten Dunkerque. Der Schweizer wurde in der 64. Minute kurz nach dem 2:0 seiner Mannschaft eingewechselt und musste auf dem Feld miterleben, wie der Champions-League-Teilnehmer noch 3 Treffer kassierte. Das 1:2 erzielte der frühere Servette-Spieler Vincent Sasso, die anderen 2 Tore des Aussenseiters fielen in der 80. und 84. Minute.

Coppa Italia: Empoli überrascht Juventus

Für Juventus Turin bedeutete der Coppa-Viertelfinal überraschend Endstation. Der Rekordmeister unterlag daheim Empoli nach Penaltyschiessen. Khéphren Thuram hatte Juventus mit einer schönen Einzelaktion in der 66. Minute zum 1:1 geschossen, nachdem die Gäste durch Youssef Maleh in Führung gegangen waren (24.). Im Elfmeterschiessen trafen alle Schützen von Empoli, auf Seiten von Juventus scheiterten Dusan Vlahovic und Kenan Yildiz. Im Halbfinal spielt Empoli gegen Bologna mit den Schweizern Remo Freuler, Dan Ndoye und Michel Aebischer.

Copa del Rey: Real legt gegen Sociedad vor

Nach dem Spektakel-Remis im ersten Halbfinal-Hinspiel der Copa del Rey zwischen Barcelona und Atletico Madrid am Dienstag (4:4) gingen es Real Sociedad und Real Madrid am Mittwoch deutlich gemächlicher an. Die «Königlichen» setzten sich in San Sebastian mit 1:0 durch. Mann des Spiels war der erst 18-jährige Endrick, der in der 19. Minute nach schöner Vorarbeit von Jude Bellingham einnetzte. Das Rückspiel findet am 1. April statt, Atletico und Barça kreuzen am Tag darauf die Klingen zum zweiten Mal.

DFB-Pokal: Leipzig letzter Halbfinalist

RB Leipzig komplettiert das Feld der Halbfinalisten im deutschen Pokal. Die Sachsen setzen sich im letzten Viertelfinal zuhause gegen Wolfsburg dank einem Penalty-Tor 1:0 durch. Die Entscheidung fiel in der 69. Minute nach einer höchst umstrittenen Szene. Nachdem der Ball im Strafraum aus kurzer Distanz an den Arm von Wolfsburgs Rechtsverteidiger Kilian Fischer geprallt war, entschied der Schiedsrichter auf Penalty, den Benjamin Sesko souverän verwandelte. Damit folgt Leipzig Titelverteidiger Leverkusen, Stuttgart und dem überraschenden Drittligisten Arminia Bielefeld, der am Dienstag Werder Bremen eliminiert hat, in die Halbfinals.

