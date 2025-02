Das Winter-Transferfenster in Europas Topligen schliesst am Montag. Die wichtigsten Wechsel im Überblick.

Rashford leihweise zu Villa – Morata in die Türkei

«Deadline Day» in Topligen

Legende: Nicht mehr bei den «Red Devils» Marcus Rashford. imago images/News Licensing

Neymars Rückkehr zu seinem Stammklub Santos sorgte letzte Woche für Schlagzeilen im internationalen Fussball. Der brasilianische Superstar beendete sein erfolgloses Saudi-Abenteuer und verliess Al-Hilal. Am Montag nun endet das Transferfenster in den 5 grössten Ligen Europas. Hier fassen wir die wichtigsten Entwicklungen zusammen.

Manchester United gibt Rashford ab

Eigengewächs Marcus Rashford wechselt von Manchester United auf Leihbasis zum Premier-League-Rivalen Aston Villa. Den zumindest vorläufigen Abschied gaben die «Red Devils» am späten Sonntagabend bekannt. Zu den Bedingungen des Leihgeschäfts machte Manchester keine Angaben. Rashford spielte in den Planungen von Trainer Ruben Amorim zuletzt keine Rolle mehr. Der Vertrag des Flügelstürmers in Manchester läuft noch bis 2028.

Morata leihweise zu Galatasaray

Alvaro Morata verlässt die AC Milan und schliesst sich leihweise für ein Jahr Galatasaray Istanbul an. Der 32-jährige Stürmer kam erst im letzten Sommer nach dem EM-Titel mit Spanien von Atletico Madrid nach Mailand, erzielte in der Serie A aber nur 5 Treffer. Galatasaray besitzt eine Kaufoption. Milan dürfte als Ersatz Santiago Gimenez von Feyenoord Rotterdam verpflichten. Der Mexikaner weilte beim Derby gegen Inter (1:1) im Stadion.

