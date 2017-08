Doppelpack – Dzemaili brilliert weiter

Blerim Dzemaili hat auch in seiner 12. Partie in der Major League Soccer überzeugt. Der Schweizer Internationale traf beim 3:0-Auswärtssieg der Montreal Impact doppelt.

In der 69. Minute schoss Blerim Dzemaili beim Gastspiel in Philadelphia das 1:0. In der Nachspielzeit liess er das 3:0 folgen. Den zweiten Treffer erzielte der Argentinier Ignacio Piatti mittels Penalty, nachdem Dzemaili gefoult worden war.

In seinen bisher 12 Partien in der MLS hat Dzemaili je 6 Tore und Assists erzielt. Montreal liegt nach 22 von 34 Partien dennoch 5 Punkte hinter einem Playoff-Platz zurück.