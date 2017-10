Durchbricht Neymar die Phalanx der Dauergewinner?

Nebst den beiden Dauergästen Cristiano Ronaldo und Lionel Messi ist in diesem Jahr auch Neymar ein Kandidat bei der Wahl zum Weltfussballer des Jahres. Hat der Brasilianer eine Chance? Stimmen Sie ab!

Zusatzinhalt überspringen Programm-Hinweis Verfolgen Sie die «Best FIFA Football Awards» ab 20:30 Uhr live auf SRF info und im Liveticker auf der SRF Sport App.

Die Zeremonie heisst seit 2016 «The Best FIFA Football Awards» statt «FIFA Ballon d'Or» und findet neu in London statt in Zürich statt. Die Kandidaten für den Titel «Weltfussballer des Jahres» sind indes die üblichen Verdächtigen.

Seit 2008 teilen sich Lionel Messi (Barcelona) und Cristiano Ronaldo (Real Madrid) die Auszeichnung unter sich auf, 5 Mal triumphierte der Argentinier (2009-2012, 2015), 4 Mal der Portugiese (2008, 2013, 2014, 2016).

Nun schickt sich der Brasilianer Neymar (Paris St-Germain) an, die Phalanx zu durchbrechen. Ob er eine Chance gegen die beiden Dauergewinner hat?

Wer wird Weltfussballer des Jahres?

Cristiano Ronaldo 51 %

Lionel Messi 27 %

Neymar 21 %

6083 Stimmen wurden abgegeben

Preise werden auch noch in diversen anderen Kategorien vergeben. Schlüpfen Sie in die Rolle der Jury und stimmen Sie ab, wer die Auszeichnungen in den wichtigsten Sparten erhalten soll.

Wer wird Weltfussballerin des Jahres?

Deyna Castellanos (Venezuela, Florida State Seminoles) 9 %

Carli Lloyd (USA, Manchester City) 41 %

Lieke Martens (Niederlande, FC Barcelona) 48 %

3397 Stimmen wurden abgegeben

Wer wird Welttorhüter des Jahres?

Gianluigi Buffon (Italien, Juventus Turin) 68 %

Keylor Navas (Costa Rica, Real Madrid) 15 %

Manuel Neuer (Deutschland, Bayern München) 16 %

4874 Stimmen wurden abgegeben

Wer wird Trainer des Jahres?