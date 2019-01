Einsatz in Manchester fraglich

Der Brasilianer Neymar von Paris St. Germain hat sich offenbar erneut einen Bruch am fünften rechten Mittelfussknochen zugezogen. Le Parisien berichtet von einem Haarriss. Auch das brasilianische Internetportal Globesporte schrieb von einer Fraktur. Es sei die gleiche Verletzung wie im Vorfeld der WM 2018, diesmal jedoch «weniger schwerwiegend».

PSG-Trainer Thomas Tuchel wollte diese Meldungen «nicht bestätigen», hat aber nur wenig Hoffnung auf einen Einsatz des 26-Jährigen im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester United. «Es wird super schwer», sagte Tuchel nach dem 4:1-Ligasieg gegen Stade Rennes am Sonntagabend. Das Spiel in Manchester findet am 12. Februar statt.