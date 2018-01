Embolo dank Federer zu neuen Höhenflügen?

Schalkes Breel Embolo erhielt während seiner Verletzungspause moralische Unterstützung von Roger Federer.

«Als ich verletzt war, habe ich von ihm ein Video zur Aufmunterung bekommen», sagte der Schweizer Nationalspieler im Interview mit der Bild. Federer, der bei Embolos Ex-Klub FC Basel häufiger auf der Tribüne sass, habe ihn zu einem seiner Spiele eingeladen.

Dort «haben wir viel geredet», berichtete Embolo: «Zu Sportlern wie ihm schaut man immer auf! Jede Sekunde mit ihnen schätzt man und hört ganz genau zu.» Federer habe ihm Unterstützung angeboten. «Wenn ich zum Beispiel ärztliche Hilfe benötigen würde, könne ich mich bei ihm melden.»

« Ich möchte mit Selbstvertrauen zur Weltmeisterschaft. » Breel Embolo



Embolo, im Sommer 2016 für 22,5 Millionen plus Bonuszahlungen von Basel nach Gelsenkirchen gewechselt, hat im vergangenen Herbst bei Schalke nach einjähriger Verletzungspause sein Comeback gegeben. Der Stürmer will in der Rückrunde neu angreifen.

«Ich möchte mit Selbstvertrauen zur Weltmeisterschaft», sagte er: «Dafür wollen wir eine stabile Rückrunde zeigen und am Ende hoffentlich einen internationalen Platz schaffen.»