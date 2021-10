Legende: Bayerns Tormaschine Robert Lewandowski. imago images

Nach der langjährigen Dominanz von Lionel Messi (6 Trophäen) und Cristiano Ronaldo (5) verspricht die Vergabe des Ballon d'Or 2021 endlich wieder Spannung. So spricht die spanische Marca von «der konkurrenzstärksten Vergabe aller Zeiten».

Einer, der noch auf den goldenen Ball wartet, ist Robert Lewandowski (zwar Fifa-Weltfussballer 2020, der Ballon d'Or wurde letztes Jahr corona-bedingt nicht vergeben). In den letzten 2 Saisons kam der Bayern-Stürmer in 87 Spielen auf 103 Tore. In der abgelaufenen Saison übertraf er den Rekord von Gerd Müller. «Ich habe viele Tore geschossen und viele Titel geholt», so Lewandowski. «Meine Errungenschaften sprechen für sich.»

00:28 Video Archiv: Lewandowskis übertrumpft Müllers Bundesliga-Rekord Aus Sport-Clip vom 22.05.2021. abspielen

Neben Lewandowski und wie immer Messi und Ronaldo gehören auch die Mittelfeldspieler Jorginho (CL-Sieger und Europameister), N'Golo Kanté (CL-Sieger) und Kevin de Bruyne (englischer Meister) zum engeren Favoritenkreis. Formstark zeigen sich derzeit auch Karim Benzema, Erling Haaland oder Mohamed Salah.

Wer gewinnt den Ballon d'Or 2021? Lionel Messi Lionel Messi % Kylian Mbappé Kylian Mbappé % Robert Lewandowksi Robert Lewandowksi % Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo % Jorginho Jorginho % Kevin de Bruyne Kevin de Bruyne % N'Golo Kanté N'Golo Kanté % Karim Benzema Karim Benzema % Erling Haaland Erling Haaland % Mohamed Salah Mohamed Salah % Neymar Neymar % Phil Foden Phil Foden % Ein anderer Ein anderer % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Die Preisverleihung der Zeitschrift France Football findet am 29. November statt.