Legende: «Nur ein kleines bisschen» Julian Nagelsmann hat sich während dem letzten Bayern-Spiel in seiner Quarantäne mehrheitlich benommen.

«Wenn alles normal läuft, werde ich an der Seitenlinie stehen», sagte Julian Nagelsmann im Hinblick auf das Champions-League-Spiel der Bayern gegen Benfica Lissabon am Dienstag. Beim ersten Auftritt nach der historischen Pokal-Schmach in Mönchengladbach (0:5) muss seine Mannschaft am Samstag in der Bundesliga bei Union Berlin noch auf ihren Chef verzichten.

Nagelsmann hat versucht, das Desaster in zahlreichen Gesprächen mit seinen «Führungsspielern», aber auch mit Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic aufzuarbeiten: «Aber es war nicht so, dass wir uns am Telefon gegenseitig vollgeweint haben, wie schlimm alles ist.»

Ich habe in Hoffenheim aus Versehen mal eine Flasche geworfen und damit sehr schlechte Erfahrungen gemacht.

Radau ja, Flaschenwurf nein

«Wir haben gezeigt, dass wir Menschen sind, keine Maschinen», so Nagelsmann weiter. Er bekannte, dass er «gerne dabei gewesen» wäre, um seinem Team zu helfen, «aber dann hätten wir auch nicht gewonnen».

Der 34-Jährige erlebte die Pleite aufgrund seiner Corona-Quarantäne aus dem Homeoffice. Aufgeregt habe er sich nur verbal. «Ich habe schon viel rumgeschrien. Die Nachbarn haben wahrscheinlich gedacht, was da los ist. Geflogen ist aber nix in meiner Küche. Ich habe in Hoffenheim aus Versehen mal eine Flasche geworfen und damit sehr schlechte Erfahrungen gemacht.»

Besagte Flasche war einem Fan an den Kopf geflogen. Seine Küche hatte am Mittwoch also nochmals Glück gehabt.