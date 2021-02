Mit einem 2:1-Heimsieg gegen Augsburg rückt RB Leipzig vorübergehend bis auf 4 Punkte an die Bayern heran.

Freitagsspiel in Bundesliga

Legende: Verschworene Gruppe Die Leipziger stimmen sich auf das Spiel gegen Augsburg ein. imago images

Zumindest bis Montagabend – dann empfängt Klub-WM-Gewinner Bayern München Aufsteiger Bielefeld – liegt RB Leipzig nur 4 Punkte hinter dem Leader der Bundesliga. Die Nagelsmann-Equipe kam gegen Augsburg (ab der 64. Minute mit Ruben Vargas) zu einem 2:1-Heimsieg.

Olmo darf zweimal ran

Dani Olmo war es, der die «Bullen» in der 38. Minute in Führung brachte. Der Spanier war vom Punkt erfolgreich. Dies allerdings erst im 2. Anlauf. Den 1. Versuch hatte Rafal Gikiewicz pariert. Der Augsburg-Goalie hatte bei seiner Parade die Torlinie jedoch zu früh verlassen, so dass der VAR einschritt. Bei der Penalty-Wiederholung war Olmo dann erfolgreich. Noch vor der Pause erhöhte Christopher Nkunku auf 2:0.

Nach dem Seitenwechsel kam es nicht zum Schaulaufen des Favoriten. Daniel Caligiuri läutete durch seinen verwandelten Elfmeter vielmehr eine spannende Schlussphase ein. Dort kam Augsburg mit der letzten Aktion des Spiels dem 2:2 nahe. Die 3 Punkte blieben indes verdientermassen in Leipzig.