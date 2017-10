Freuler Matchwinner für Bergamo

Remo Freuler hat Atalanta Bergamo mit einer starken Leistung zum 3:0-Heimsieg über Hellas Verona geführt. Valon Behrami stand nach seiner zweiwöchigen Verletzungspause erstmals wieder auf dem Platz.

Atalanta Bergamo feierte in der 10. Runde der Serie A einen 3:0-Heimsieg über Hellas Verona und festigte damit die Position im vorderen Mittelfeld der Tabelle. Mann des Spiels war Remo Freuler.

In der 34. Minute wurde ein Treffer von Freuler wegen einer vermeintlichen Abseitsposition aberkannt. Der Entscheid war zumindest umstritten.

5 Minuten nach der Pause gab es dann nichts einzuwenden. Der 25-Jährige traf mit einem platzierten Flachschuss zum 1:0. Es war Freulers 2. Saisontor.

Keine zehn Minuten später spielte er einen öffnenden Querpass, den der Slowene Josip Ilicic zum 2:0 nutzte. Ilicic erzielte später auch das 3:0.

Behrami wieder auf dem Platz

Gute Nachrichten für die Schweizer Nati vor der WM-Barrage gegen Nordirland: Valon Behrami absolvierte für Udinese seinen 1. Ernstkampf nach einer zweiwöchigen Verletzungspause. Der Mittelfeldakteur spielte beim 1:0 in Sassuolo über 90 Minuten durch.

Spitzenquartett siegt

An der Tabellenspitze hat es keine Veränderungen gegeben. Leader Napoli (3:2 bei Genoa), Inter Mailand (3:2 am Dienstag gegen Sampdoria), Juventus Turin (4:1 gegen SPAL) und Lazio Rom (2:1 in Bologna) fuhren allesamt einen «Dreier» ein.

Grund zum Jubeln hatte auch Ricardo Rodriguez. Der Verteidiger feierte mit der AC Milan einen 4:1-Sieg bei Chievo. Für die Mailänder war es der 1. Meisterschaftssieg nach zuletzt einem Remis und 3 Niederlagen.

Premier League: Puel übernimmt Leicester

Leicester City, der englische Meister von 2016, hat Claude Puel als neuen Trainer verpflichtet. Der 56-jährige Franzose tritt die Nachfolge des gefeuerten Craig Shakespeare an. Puel, im letzten Sommer bei Southampton entlassen, hatte die AS Monaco 2000 zum französischen Meistertitel geführt. 2016 erreichte er mit Nizza Platz 4 in der Ligue 1.

Sendebezug: Radio SRF 3, Nachrichten, 25.10.2017, 22:00 Uhr