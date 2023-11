Legende: Erstmals Torschütze in der Premier League Manuel Akanji (hier im Zweikampf mit Dominic Solanke). Imago Images/Action Images

Premier League: Akanji trifft bei City-Sieg

Manchester City hat in der Premier League vorübergehend wieder die Tabellenführung übernommen. Die «Citizens» schlugen Bournemouth zuhause mit 6:1 und liegen nun einen Punkt vor Tottenham, das erst am Montag spielt. Manuel Akanji erzielte dabei sein erstes Tor in der Premier League. Der Nati-Verteidiger wurde von Teamkollege Jérémy Doku angeschossen und lenkte den Ball zum zwischenzeitlichen 3:0 ins Tor ab (37.). Einziger Wermutstropfen für City: Erling Haaland musste nach einem Schlag zur Pause ausgewechselt werden. Ob er am Dienstag in der Champions League gegen YB zur Verfügung steht, ist offen. Stadtrivale United kehrte am Samstag derweil zum Siegen zurück. Die «Red Devils» siegten bei Fulham dank einem Last-Minute-Treffer von Bruno Fernandes mit 1:0.