Legende: Blieb trotz Treffer ohne Punkte Burnleys Zeki Amdouni. imago images/Pro Sports Images

Premier League: Burnley verliert spät

Zeki Amdouni hat mit Burnley eine bittere Niederlage einstecken müssen. Der Nati-Stürmer musste sich mit dem Tabellen-Vorletzten der Premier League beim viertplatzierten Aston Villa nach einem späten Gegentreffer 2:3 geschlagen geben. Amdouni erzielte mit seinem 3. Liga-Tor das zwischenzeitliche 1:1. Nach dem neuerlichen Rückstand und einer gelb-roten Karte gegen Sander Berge glich Burnley in Unterzahl durch Lyle Foster wieder aus. In der 89. Minute schoss Douglas Luiz die Gastgeber doch noch zum Sieg und auf Rang 2. Manchester City (Manuel Akanji spielte durch) feierte einen 2:0-Heimsieg gegen Sheffield United und rückte bis auf 2 Punkte an Leader Liverpool heran.