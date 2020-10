Legende: Torfabrik Bergamo Mit 9 Punkten aus 3 Spielen und 13 erzielten Toren ist Atalanta Bergamo der Saisonstart geglückt. imago images

Italien: Atalanta weiterhin sehr produktiv

Nach zwei Auswärtssiegen hat Atalanta Bergamo in der Serie A auch sein erstes Heimspiel der Saison gewonnen. Die Bergamasken bezwangen Cagliari mit 5:2. Die Mannschaft, in der Remo Freuler erst in der Schlussphase zum Zug kam, beeindruckte zum 3. Mal mit ihrer Torproduktion. Mit 9 Punkten und 13:5 Toren übernahm Atalanta die Führung in der Serie A.

Frankreich: Montpellier mit 3. Saisoniederlage

Bis zur 84. Minute sah es nach einer Nullnummer zwischen Montpellier und Nîmes aus. Doch dann schlug Renaud Ripart zu und bezwang Jonas Omlin im Tor des Heimteams. Für Montpellier war das 0:1 die 3. Pleite der Saison.

Spanien: Real Madrid schlägt Levante

Der spanische Fussball-Rekordmeister Real Madrid hat am Sonntagnachmittag die Tabellenführung in der Primera Division erobert. Der Titelverteidiger gewann bei UD Levante mit 2:0 und verdrängte Betis Sevilla auf Rang zwei. Vinicius Junior (16. Minute) brachte Real in Führung, Karim Benzema (90. Minute) sorgte kurz vor Schluss für den Endstand.