Legende: Des einen Freud Luis Suarez (links) feiert seinen Treffer gegen seine ehemaligen Teamkollegen. imago images

Spanien: Nächster Rückschlag für Barcelona

Der FC Barcelona gerät immer tiefer in die Misere. Bei Atlético Madrid bezogen die Katalanen ein 0:2. 20 Minuten lang konnten die personell wie finanziell schwer angeschlagenen Gäste mit dem Meister der letzten Saison mithalten. Dann führte eine sehenswerte Stafette über João Felix und Luis Suarez zu Thomas Lemar zum 1:0. Noch vor der Pause vollendete der bei Barça vor einem Jahr nicht mehr erwünschte Suarez nach einem Konter zum 2:0.

00:29 Video Simeone über das 2:0 gegen Barcelona (span.) Aus Sport-Clip vom 03.10.2021. abspielen

Italien: Juventus gewinnt Derby

Juventus hat sich im Turiner Stadtderby knapp behauptet. Manuel Locatelli schoss die miserabel in die Serie A gestartete Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri in der 86. Minute zum späten, aber verdienten 1:0-Erfolg gegen den FC Torino. Torino zeigte mit Ricardo Rodriguez in der defensiven Dreierkette eine starke Abwehrleistung, wurde selber aber kaum gefährlich. Dank dem dritten Sieg in Folge kletterte Juventus zumindest für eine Nacht am Stadtrivalen vorbei auf den 8. Platz. Weiter oben in der Tabelle hielt sich Meister Inter Mailand mit einem 2:1 in Sassuolo dank einer erfolgreichen Wende in der zweiten Halbzeit schadlos.