Legende: Die Vorentscheidung Der Ball fliegt zum 2:0 für den BVB ins Netz der Leverkusener. keystone/Martin Meissner

Deutschland: Dortmund gewinnt in Leverkusen

Am Sonntag hat in der Bundesliga auch Borussia Dortmund vom dritten 1:1 in Serie von Leader Bayern München profitieren können. Der BVB feierte bei Bayer Leverkusen einen 2:0-Erfolg und rückte bis auf drei Punkte an den Tabellenführer heran. Zwischen den Bayern (37 Punkte) und den Borussen (34) liegen noch Union Berlin (36) und Leipzig (35). Ein Treffer des jungen deutscher Internationalen Karim Adeyemi (33.) sowie ein Eigentor von Edmond Tapsoba (53.) bescherten dem BVB die drei Zähler. Das zweite Sonntagsspiel zwischen Schalke und Köln endete torlos.

England: Liverpool fliegt aus dem FA Cup

Der Traum des FC Liverpool von der erfolgreichen Titelverteidigung im FA Cup ist geplatzt: Die «Reds» scheiterten bereits in der Runde der letzten 32. Beim Premier-League-Konkurrenten Brighton & Hove Albion verlor Liverpool nach einem Gegentreffer in der Nachspielzeit mit 1:2. Dabei war die Klopp-Equipe durch Harvey Elliott (30.) in Führung gegangen. Doch Brighton schlug durch Lewis Dunk (39.) und Kaoru Mitoma (90.+2) zurück.