Barça besteht «Elch(e)-Test» – Inter mit 3. Pleite in Folge

Legende: Barcelona obenauf Barcelonas Gavi im Duell mit Elche-Goalie Edgar Badia. Keystone/MANUEL LORENZO

LaLiga: Barcelona bei Elche ohne Mühe

Angeführt von Stürmerstar Robert Lewandowski hat der FC Barcelona einen weiteren Schritt Richtung Meistertitel in Spanien gemacht. Der souveräne Tabellenführer der Primera Division gewann am Samstagabend mit 4:0 beim FC Elche und vergrösserte seinen Vorsprung auf Verfolger Real Madrid vorübergehend auf 15 Punkte. Der Pole steuerte zwei Tore (20., 66. Minute) zum Erfolg bei, ausserdem trafen Ansu Fati (56.) und Ferran Torres (70.).

Serie A: Inter kann nicht mehr gewinnen

Den Meistertitel muss Inter Mailand schon längst abschreiben. Nun ist für das Team von Simone Inzaghi aber sogar der Platz in der nächsten Champions-League-Saison in Gefahr. Giacomo Bonaventura traf für die Fiorentina und besiegelte mit dem 1:0-Siegtreffer die 3. Niederlage in Folge von Inter Mailand. Zuvor hatte der Ex-Basler Arthur Cabral mit einem Kopfball Inters Keeper André Onana zur Parade gezwungen und den Abstauber ermöglicht. Inters Vorsprung auf das fünftplatzierte Atalanta Bergamo beträgt nur noch 2 Punkte.