Legende: Gelbe Jubeltraube Die Katalanen feiern. Keystone/EPA/Rodrigo Jimenez

Spanien: Mini-Sieg für Barca gegen Atletico

Barcelona hat in Madrid einen 1:0-Sieg gegen Atletico gefeiert. Den einzigen Treffer erzielte Ousmane Dembélé nach genialer Vorarbeit von Pedri. In der Schlussphase flogen Ferran Torres und Stefan Savic nach einem Ringkampf vom Platz. Damit nutzen die Katalanen den Real-Patzer vom Samstag und liegen neu mit 3 Punkten Vorsprung auf den ewigen Rivalen an der Tabellenspitze.

Italien: Roma mit grosser Aufholjagd

Die AS Roma erkämpfte sich in Mailand dank einem Schlusssprint einen Punkt. Beim 2:2 führte Milan ab der 72. Minute und einem Tor von Tommaso Pogeba scheinbar vorentscheidend 2:0. Die Roma steckte nicht auf und kam durch Roger Ibanez (87.) und Tammy Abraham (90.+3) tatsächlich noch zum Ausgleich.

Italien: Tabellenführer Neapel zurück in der Spur

Napoli hat in der Serie A derweil zurück in die Spur gefunden und 4 Tage nach der 1. Saisonniederlage mit 2:0 bei Abstiegskandidat Sampdoria Genua gewonnen. Victor Osimhen (19.) und Eljif Elmas (82.) sorgten dafür, dass ein verschossener Foulelfmeter von Napolis Matteo Politano (6.) am Ende nicht ins Gewicht fiel.