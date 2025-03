Legende: Sorgte mit einem Doppelpack für die Vorentscheidung Robert Lewandowski. Keystone/EPA/Alberto Estevez

LaLiga: Barcelona wankt nur kurz

Leader Barcelona hat sich wieder um 3 Punkte von Verfolger Real Madrid abgesetzt. Die Katalanen feierten in der 29. Runde einen letztlich klaren 4:1-Heimsieg über Girona. Nach einer Stunde stand es im Estadi Olimpic Lluis Companys noch 1:1, dann führte Robert Lewandowski die Gastgeber per Doppelpack in die Erfolgsspur.

Serie A: Inter behauptet sich an Tabellenspitze

An der Tabellenspitze ist nach dem 30. Spieltag alles beim Alten geblieben. Inter Mailand feierte zuhause einen 2:1-Sieg gegen Udinese. Marko Arnautovic (12.) und Davide Frattesi (29.) sorgten für eine beruhigende Pausenführung der «Nerazzurri». Nach dem Seitenwechsel wurde es aber nochmals spannend, als Oumar Solet in der 71. Minute das Anschlusstor für die Gäste gelang. Inter brachte die Führung aber über die Zeit. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger Napoli beträgt weiterhin 3 Punkte. Dies, weil die Süditaliener am späten Sonntagabend das Topspiel der Runde gegen die AC Milan mit 2:1 für sich entschieden. Für Napoli trafen Matteo Politano (2.) und Romelu Lukaku (19.). Luka Jovic konnte in der Schlussphase für Milan nur noch verkürzen (84.).

