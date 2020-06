Legende: Mit dem Schlusspfiff das 4:0 Lionel Messi (Mitte) wird zu seinem Treffer beglückwünscht. Keystone

Spanien: Barcelona startet souverän

Leader FC Barcelona ist der Wiedereinstieg in die spanische Meisterschaft geglückt. Die Katalanen gewannen ihr Auswärtsspiel gegen Mallorca, den Drittletzten der Tabelle, mit 4:0. Arturo Vidal (2.), Martin Braithwaite (37.), Jordi Alba (79.) und Lionel Messi (93.) schossen die Tore. Dank dem 5. Sieg in den letzten 6 Spielen baute Barcelona den Vorsprung auf Real Madrid mindestens für einen Tag auf 5 Punkte aus. Real spielt am Sonntagabend gegen Eibar.

Legende: Von wegen keine Zuschauer Bei der Partie Mallorca - Barcelona stürmte sogar ein Flitzer im Messi-Trikot den Platz und ergatterte sich ein Selfie. Und eine Abführung durch die Security. Getty Images