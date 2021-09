Legende: Blieb ohne Einfluss Barcelonas neues Sturmjuwel Memphis Depay. imago images

Spanien: Barça erzittert sich einen Punkt

Granada bleibt der Angstgegner von Barcelona. Die Andalusier erkämpften sich mit einem 1:1 auswärts im Camp Nou einen verdienten Punkt. Auf das frühe Tor von Domingos Duarte (2.) konnte Barça erst in der 90. Minute durch einen Kopfballtreffer von Ronald Araujo reagieren. Zuvor hatte Luuk de Jong aus 3 Metern Entfernung freistehend per Kopf verpasst. Von den letzten 4 Duellen mit Granada haben die Katalanen 2 verloren (und 2 gewonnen).

Italien: Napoli lässt Udinese keine Chance

Napoli hat die Tabellenführung der Serie A übernommen – und das in eindrücklicher Manier. Die Süditaliener gewannen beim zuvor ungeschlagenen Udinese gleich mit 4:0. Der in der Europa-League bereits sackstarke Victor Osimhen (24.) und Amir Rrahmani (35.) stellten die Weichen früh auf Sieg. Für das Highlight und den Schlusspunkt sorgte Hirving Lozano mit einem perfekten Schlenzertor aus spitzem Winkel. Die Neapolitaner führen die Tabelle mit 12 Punkten aus 4 Spielen vor den beiden Mailänder Klubs (je 10 Punkte) an.