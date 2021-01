Legende: Enttäuschung pur Die Chelsea-Abwehr mit Antonio Rüdiger, Goalie Edouard Mendy und Thiago Silva nach dem 2. Gegentreffer. imago images

England: Leicester neuer Tabellenführer

Chelsea findet in der Premier League nicht aus der Krise. Beim neuen Tabellenführer Leicester City verloren die Londoner 0:2. Mit 29 Punkten aus 19 Spielen hinken die «Blues», die nur 2 Siege aus den letzten 8 Liga-Spielen holten, ihren eigenen Ansprüchen weit hinterher. Das Team von Trainer Frank Lampard war zwar über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft, doch Leicester nutzte durch Wilfred Ndidi (6.) und James Maddison (41.) seine Chancen eiskalt aus.

Resultate Premier League

Italien: Rom unterliegt Spezia im Cup

Die AS Roma ist im Achtelfinal der Coppa Italia gescheitert. Der Vierte der Serie A unterlag Aufsteiger Spezia Calcio (Platz 13) mit 2:4 nach Verlängerung. Dabei hatten die Römer durch Lorenzo Pellegrini (43.) und Henrich Mchitarjan (73.) nach frühem Rückstand noch zum 2:2 ausgleichen können. In der Verlängerung sahen aber gleich 2 Roma-Spieler die rote Karte. In der Folge sorgten Spezias Daniele Verde und Riccardo Saponara mit einem feinen Heber für die Entscheidung.