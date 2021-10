Legende: Die Überraschung ist perfekt Sassuolo entführt 3 Punkte aus Turin. imago images

Italien: Juve unterliegt Sassuolo

Italiens Rekordmeister Juventus Turin hat nach seinem jüngsten Aufschwung einen schweren Rückschlag erlitten. Im Jubiläumsspiel von Trainer Massimiliano Allegri, der zum 200. Mal in der Serie A für den Klub auf der Bank sass, unterlag die «Alte Dame» zu Hause Sassuolo wegen eines Treffers in der Nachspielzeit 1:2. Maxime Lopez (90.+5) sorgte nach einem Konter für die Entscheidung.

Spanien: Barcelona rutscht weiter ab

Die Katalanen mussten am Mittwochabend mit dem 0:1 bei Aufsteiger Rayo Vallecano die 4. Niederlage in den jüngsten 6 Pflichtspielen hinnehmen. Altstar Radamel Falcao (30.) liess Marc-Andre ter Stegen bei seinem 4. Saisontreffer keine Abwehrchance. Der niederländische Nationalstürmer Memphis Depay vergab den möglichen Ausgleich, als er mit einem an ihm selbst verursachten Foulelfmeter an Rayo-Torwart Stole Dimitrievski scheiterte (72.). Unmittelbar nach der Niederlage ist Ronald Koeman als Trainer des FC Barcelona entlassen worden.