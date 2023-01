Legende: Von wegen Torflaute Erling Haaland traf gegen Wolverhampton gleich dreifach. IMAGO / Offside Sports Photography

England: City bleibt Arsenal auf den Fersen

Mit seinem vierten Dreierpack der Saison hat Erling Haaland Manchester City wieder als ersten Verfolger des Spitzenreiters Arsenal in die Spur gebracht. Der Norweger erzielte beim 3:0-Heimsieg gegen Wolverhampton Wanderers alle drei Treffer. Für Haaland waren es die Liga-Tore 23 bis 25. Manuel Akanji spielte bei City durch. Die «Skyblues», die am Donnerstag bereits ein Nachholspiel gegen Tottenham Hotspur mit 4:2 gewonnen hatten, rücken vorerst bis auf zwei Punkte an Arsenal heran. Die Londoner könnten mit einem Heimsieg gegen Manchester United (17.30 Uhr) aber wieder auf fünf Zähler davonziehen.

