Legende: Erzielte seinen 6. Saisontreffer Breel Embolo. Imago/Icon Sport

Ligue 1: PSG patzt in Rennes

Stade Rennes hat zum Auftakt in den 22. Spieltag der französischen Meisterschaft Paris St-Germain vor Heimpublikum mit 3:1 bezwungen. Breel Embolo entschied die Partie dabei 10 Minuten nach Ousmane Dembélés Anschlusstreffer mit dem 3:1 für die Bretonen in der 81. Minute. Der Schweizer Nationalspieler drückte eine Hereingabe im 5-Meter-Raum über die Linie. Der Leader aus der Hauptstadt könnte nach der 3. Saisonniederlage hinter Verfolger Lens zurückfallen, wenn dieser am Samstag bei Paris FC gewinnt.

Resultate