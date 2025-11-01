Legende: Imago/Icon Sport

Ligue 1: Platzverweis für Garcia

Ex-YB-Verteidiger Ulisses Garcia hat bei Olympique Marseille einen schweren Stand. Der 11-fache Natispieler absolvierte in dieser Saison erst 4 Pflichtspiele. Am 11. Spieltag der Ligue 1 auswärts gegen Auxerre bekam Garcia wieder eine Chance. Werbung in eigener Sache konnte der 29-Jährige aber nicht machen. In der 65. Minute flog er nach einem harten Einsteigen mit Rot vom Platz. Immerhin: Marseille führte zu diesem Zeitpunkt bereits mit 1:0 und brachte den Vorsprung ins Ziel.

Serie A: Spallettis Einstand geglückt

Luciano Spalletti hat bei seinem ersten Auftritt als Juventus-Trainer direkt einen Sieg gefeiert. Zu Gast bei Aufsteiger Cremonese stand es bereits nach 2 Minuten und dem Tor von Filip Kostic 1:0. Am Ende resultierte ein knappes 2:1 – mehr als Jamie Vardys Anschlusstor (83.) wollte den Hausherren nicht gelingen.

LaLiga: Real siegt deutlich

Leader Real Madrid ist die Hauptprobe für den Champions-League-Kracher bei Liverpool am Dienstag gelungen. Gleich mit 4:0 fertigte Xabi Alonsos Team den FC Valencia ab. Kylian Mbappé (19./31.), Jude Bellingham (44.) und Alvaro Carreras (82.) erzielten die Tore für das Heimteam.

Resultate