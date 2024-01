Legende: Jubel im Topspiel Girona schlug Atletico in einer turbulenten Partie. Keystone/NurPhoto

LaLiga: Knappe Siege für Real und Girona

Am 19. Spieltag in der spanischen LaLiga haben Tabellenführer Real Madrid und Verfolger Girona jeweils knappe Siege eingefahren. Die «Königlichen» feierten dank Antonio Rüdiger einen 1:0-Heimsieg gegen Mallorca. Turbulent ging die Partie zwischen Girona und Atletico Madrid zu und her. Im ersten Spitzenspiel 2024 war Girona früh in Führung gegangen, doch zur Pause stand es 3:2. Nach Alvaro Moratas drittem Treffer für die Hauptstädter stand es bis kurz vor Schluss 3:3, ehe Ivan Martin in der Nachspielzeit zum 4:3-Sieg für den Tabellenzweiten traf. Damit haben die Katalanen wie Real 48 Punkte auf dem Konto und distanzierten Atletico (38) auf 10 Zähler.