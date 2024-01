Legende: Jubeln über den Siegtreffer Torschütze Portu (r.) und Teamkollege Yan Couto. EPA/Salvador Sas

LaLiga: marschiert weiter

Girona verblüfft in der spanischen Meisterschaft weiter und hat dank einem 1:0-Auswärtssieg bei Celta Vigo die Tabellenführung von Real Madrid zurückerobert. Der goldene Treffer gelang Portu in der 20. Minute. So kehrte das Überraschungsteam nach dem Cup-Out vom Mittwoch (2:3 in Mallorca) in der Liga zum Siegen zurück. Die «Königlichen» liegen bei einem Spiel weniger neu wieder einen Punkt hinter den Katalanen. In 2 Wochen steht in Madrid dann der Spitzenkampf auf dem Programm.