Legende: Steht vor historischem Rekord Erling Haaland. Keystone / Nick Potts / PA via AP

Premier League: Haaland trifft munter und steht vor nächstem Rekord

Erling Haaland ist nicht zu stoppen: Nach dem Doppelpack in der Champions League gegen Bayern München doppelte der Norweger in der heimischen Liga nach. Beim 3:1-Sieg zuhause gegen Leicester City schoss der 22-Jährige die Saisontore 31 und 32 – und das nach nur 25 Minuten. Zuvor erzielte John Stones das 1:0. Damit egalisierte Haaland den Torrekord von Mohamed Salah aus dem Jahr 2018. Brechen konnte Haaland den Rekord noch nicht, da er zur Pause ausgewechselt wurde - allerdings bleiben noch 8 Partien, um diese Bestmarke zu knacken. Der Schweizer Manuel Akanji wurde zu Beginn der 2. Halbzeit eingewechselt. Wie bereits gegen Real Madrid in der CL konnte Chelsea auch in der Liga nicht gewinnen. Gegen Brighton setzte es zuhause eine 1:2-Niederlage ab.

Serie A: Napoli spielt torloses Unentschieden gegen Verona

Der designierte Meister Napoli stolperte über Verona. Mit 80 Prozent Ballbesitz dominierten die Süditaliener die Partie, kamen allerdings nur selten in den Abschluss. Nur einen mickrigen Schuss aufs Tor konnte die Mannschaft von Trainer Luciano Spalletti verzeichnen. Und dieser hatte es in sich: Der eingewechselte Victor Osimhen zimmerte den Ball von der Strafraumgrenze an die Latte.

Ligue 1: PSG auf Meisterkurs

Paris Saint-Germain hat im Spitzenspiel gegen Verfolger Lens einen weiteren Schritt in Richtung Meistertitel gemacht. Am Ursprung des 3:1-Erfolgs stand ein übermütiges Einsteigen von Salis Abdul Samed. Der 23-jährige Ghanaer in Diensten des RC Lens musste bereits in der 19. Minute mit der roten Karte vom Platz. Die bis dahin ebenbürtigen Gäste kassierten bis zur Pause drei Tore, womit der Spitzenkampf in der Ligue 1 früh entschieden war. Der PSG führt die Tabelle neu mit neun Punkten Vorsprung auf Lens an.

LaLiga: Real mit gelungener Generalprobe

Real Madrid hat eine gelungene Generalprobe für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League beim FC Chelsea gefeiert. Der spanische Rekordmeister gewann beim Cadiz 2:0, liegt aber noch zehn Punkte hinter Erzrivale Barcelona zurück. Der Spitzenreiter gastiert am Sonntag beim Getafe. Nacho (72.) und Marco Asensio (76.) trafen für Madrid.