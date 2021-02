Legende: 500 Tore für 9 Klubs Zlatan Ibrahimovic. imago images

Italien: Ibrahimovic neu mit über 500 Treffern

Zlatan Ibrahimovic hat beim 4:0-Sieg von Serie-A-Leader Milan über Crotone eine prestigeträchtige Marke von erzielten Toren erreicht. Der bald 40-jährige Schwede erzielte 2 Treffer. Das 1:0 war sein insgesamt 500. Sein erstes Tor hatte Ibrahimovic am 30. Oktober 1999 für Malmö geschossen. Insgesamt traf er für neun Klubs: neben Malmö und Milan auch für Ajax Amsterdam, Juventus Turin, Inter Mailand, Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United und Los Angeles Galaxy. Milan bleibt 2 Zähler vor Stadtrivale Inter klassiert.

Spanien: Barça mit Last-Minute-Sieg

Barcelona hat in der 22. Runde der Primera Division beim Gastspiel bei Real Betis einen Punktverlust nur mit Mühe verhindern können. Trincão erzielte den 3:2-Siegtreffer für die Katalanen erst in der 87. Minute – es war der erste Pflichtspieltreffer für den 21-Jährigen. Zuvor hatte «Blaugrana» einen 0:1-Rückstand in eine 2:1-Führung umgewandelt. Damit liegt Barcelona neu als Zweiter 7 Punkte hinter Leader Atletico, das zwei Partien weniger ausgetragen hat.