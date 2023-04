Legende: Mann des Spiels Karim Benzema. Keystone / EPA / Juan Carlos Hidalgo

LaLiga: Benzema-Hattrick sichert Real den Sieg

Bereits früh lenkte Karim Benzema die Partie gegen UD Almeria in die Bahnen von Real Madrid. In der 5. Minute brachte der Goalgetter die Madrilenen in Front. Die Mannschaft von Carlo Ancelotti blieb auch in der Folge dominant. Benzema stellte in der 17. Minute auf 2:0, ehe der Franzose in der 42. Minute seinen Hattrick per Penalty perfekt machte. Noch vor der Pause verkürzte Almeria durch Lazaro, doch sein brasilianischer Landsmann Rodrygo erstickte 3 Minuten nach dem Seitenwechsel mit dem 4:1 die aufkommende Hoffnung im Keim. Obwohl Lucas Robertone für Almeria noch auf 2:4 verkürzen konnte, änderte dies nichts an Reals verdientem Sieg.

Serie A: Krimi in der Nachspielzeit

Wenn in einem Spiel beide Mannschaften je nur einen Torschuss verzeichnen können, spricht das nicht unbedingt für die Attraktivität. Allerdings nutzten diesen sowohl die AS Roma, als auch die AC Milan. In der 4. Minute der 10-minütigen Nachspielzeit brachte Roma-Stürmer Tammy Abraham seine Farben in Front. Doch die Freude währte nur für 3 Zeigerumdrehungen, da Alexis Saelemaekers für die Mailänder ausglich.