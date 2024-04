Legende: Traf binnen 4 Minuten doppelt Hakan Canhanoglu. imago images/Sportimage

Serie A: Inter marschiert weiter

6 Tage nach dem vorzeitigen Gewinn des Meistertitels hat Inter Mailand einen weiteren Ligasieg ohne Gegentor gefeiert. Beim 2:0-Sieg zuhause gegen Torino hielt Nati-Keeper Yann Sommer zum 18. Mal in dieser Saison die Null. Für die Tore gegen das Team von Nati-Verteidiger Ricardo Rodriguez war Hakan Calhanoglu binnen 4 Minuten besorgt. Der Inter-Regisseur traf in der 56. zuerst mit einem Volley ins rechte Eck und doppelte kurz darauf mit einem verwandelten Foulpenalty nach. Für Inter steht am Sonntagabend die Meister-Parade durch Mailand und eine anschliessende Party auf dem Dom-Platz an.

Premier League: Arsenal legt mit Derbysieg vor

Arsenal hat im Meisterrennen der Premier League vorgelegt. Im Nord-London-Derby schlugen die «Gunners» Tottenham mit 3:2. Schon nach 38 Minuten und Toren von Pierre-Emil Höjbjerg (Eigentor), Bukayo Saka und Kai Havertz hatte es 3:0 für die Gäste gestanden. Im 2. Durchgang kamen die «Spurs» durch Cristian Romero, der von einem Abspielfehler von Arsenal-Keeper David Raya profitierte, und Torjäger Heung-Min Son (Elfmeter) bis auf 2:3 heran. Zu mehr reichte es nicht mehr, weshalb Arsenal nun einen Vorsprung von 4 Punkten auf Verfolger Manchester City (2 Spiele weniger) aufweist. Die «Cityzens» sind ab 17:30 Uhr bei Nottingham gefordert.