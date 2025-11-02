Legende: Wieder in Tuchfühlung mit Spitzenreiter Napoli Inter Mailand mit Piotr Zielinski. Imago Images/Abacapress

Italien: Inter gewinnt dank spätem Eigentor

Inter Mailand ist dank dem 2:1-Auswärtssieg in der 10. Runde der Serie A bei Hellas Verona wieder bis auf einen Punkt an Leader Napoli herangerückt. Das Spiel avancierte für Yann Sommer und Manuel Akanji, die bei den «Nerazzurri» beide durchspielten, zur Zitterpartie. Der Siegtreffer fiel erst in der 94. Minute – und das durch ein Eigentor. Nach einer Flanke fand der Ball via Hinterkopf von Martin Frese den Weg in die Maschen. Zuvor hatte Piotr Zielinski Inter in der 16. Minute sehenswert in Führung gebracht, Giovane hatte in der 40. Minute zum 1:1 ausgeglichen.

