Legende: Wieder negativ aufgefallen Luka Jovic. imago images

Spanien: Jovic verstösst gegen Corona-Regeln

Luka Jovic hat sich durch neue Eskapaden den Ärger seines Klubs Real Madrid zugezogen. Der verletzte Stürmer hielt sich bei einer Barbecue-Party erneut nicht an die Corona-Regeln, wie die spanische Zeitung AS berichtete. Der 22-Jährige hatte mit Freunden gefeiert und dabei den geforderten Sicherheitsabstand nicht eingehalten. Auf seinem Instagram-Profil postete Jovic zunächst ein Foto von der Party. Dieses löschte er später wieder. Der Serbe hatte schon zu Beginn der Corona-Krise in Belgrad gegen die Quarantäne-Regeln verstossen.

Italien: Trio steigt in die Serie B auf

Durch den Abbruch der unteren Ligen – darunter der dritthöchsten Serie C - in Italien kehrt Monza nach 19 Jahren zurück in die Serie B. Der Klub, der Silvio Berlusconi gehört, lag zum Zeitpunkt des Abbruchs auf Platz 1 in einer der 3 Serie-C-Gruppen. Die anderen direkten Aufsteiger sind Vicenza und Reggina, die in ihren Gruppen ebenfalls Rang 1 belegten.