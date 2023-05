Legende: Feierte seine Torpremiere in der Serie A Samuel Iling Junior. imago images/LaPresse

Serie A: Juventus auf CL-Kurs

Juventus Turin hat im Kampf um die Champions-League-Qualifikation einen wichtigen Erfolg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri setzte sich am Sonntag bei Atalanta Bergamo mit 2:0 durch und schob sich mit nun 66 Punkten an Lazio Rom vorbei auf Rang 2. Den Sieg leitete der 19-jährige Startelfdebütant Samuel Iling Junior (56.) mit seinem ersten Serie-A-Tor ein, Dusan Vlahovic erhöhte in der 8. Minute der Nachspielzeit.