Legende: Erzielte das 1:0 Khéphren Thuram. IMAGO / Goal Sports Images

Serie A: 5. Sieg in Folge für Juventus

Juventus Turin hat sich im Kampf um den Titel in der italienischen Serie A endgültig zurückgemeldet. Die «Alte Dame» liegt nach dem 2:0-Heimsieg gegen Verona auf dem 4. Platz mit sechs Punkten Rückstand auf Leader Inter Mailand, das am Wochenende im Spitzenspiel gegen Napoli genauso unentschieden spielte wie Atalanta Bergamo. Khéphren Thuram (72.) und der eingewechselte Teun Koopmeiners kurz vor dem Schlusspfiff bescherten Juventus dem 5. Sieg in Folge. Vor der Siegesserie hatte der Rückstand auf die Spitze noch satte 16 Punkte betragen.

