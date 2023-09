Legende: Tief in der Nachspielzeit erfolgreich Arsenals Rekordzugang Declan Rice. IMAGO / PA Images

Premier League: Arsenal bodigt Man United

Arsenal setzte sich dank 2 Toren in der Nachspielzeit mit 3:1 gegen Manchester United durch. In der spektakulären Partie erzielte der für mehr als 100 Millionen Euro verpflichtete Declan Rice in der 96. Minute das 2:1. Nur 5 Minuten später markierte Gabriel Jesus 3:1. Kurz vor den Arsenal-Toren war das vermeintliche 2:1 für Man United durch Alejandro Garnacho wegen einer knappen Abseitsstellung zurückgenommen worden.

Liverpool bleibt mit dem 3. Sieg in Serie Tabellenführer Manchester City auf den Fersen. Die Mannschaft von Jürgen Klopp setzte sich gegen Aston Villa problemlos mit 3:0 durch. Dominik Szoboszlai (3.) und ein Eigentor von Matty Cash (22.) lenkten das Spiel früh in die geordneten Bahnen, Mohamed Salah sorgte nach 55 Minuten für die Entscheidung.

Serie A: Sommer mit Inter weiter ohne Makel

Yann Sommer gelang mit Inter Mailand im heimischen Giuseppe-Meazza-Stadion ein klarer 4:0-Sieg über die AC Florenz. Thuram (23.), zweimal Martinez (53./73.) und Calhanoglu per Elfmeter (58.) waren für die Tore zuständig. Damit sind die «Nerazzurri» weiter ohne Punktverlust und Gegentor.