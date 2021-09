Legende: Führten den Vizemeister in der Hauptstadt zum Sieg Jesse Lingard und Cristiano Ronaldo. imago images

England: Lingard avanciert zum Matchwinner

Gegen YB hatte Jesse Lingard mit einem Rückpass die Berner CL-Sternstunde eingeleitet. Bei seinem Ex-Klub West Ham avancierte der 28-Jährige nun zum Matchwinner. In der 89. Minute schoss er die «Red Devils» mittels schönem Schlenzer zum 2:1-Sieg. Den Führungstreffer von Said Benrahma hatte Cristiano Ronaldo zuvor ausgeglichen. Der nur kurz davor eingewechselte Mark Noble verpasste in der Nachspielzeit den Ausgleich vom Penaltypunkt. ManUnited liegt punktgleich mit Chelsea, das im Derby gegen Tottenham 3:0 gewann, und Liverpool an der Tabellenspitze.

Spanien: Real siegt dank späten Toren

Einen Last-Minute-Sieg feierte auch Real Madrid. Im Spitzenspiel auswärts gegen Valencia machten Vinicius (86.) und Karim Benzema (88.) aus einem 0:1 ein 2:1. Real ist damit 2 Punkte vor Atletico neu alleiniger Leader.

Italien: Juventus bleibt ohne Sieg

Juventus Turin steht auch nach dem 4. Spieltag noch immer ohne Vollerfolg in der Serie A da. Gegen Milan ging der italienische Rekordmeister zwar bereits in der 4. Minute durch Alvaro Morata in Führung. Ante Rebic glich eine Viertelstunde vor Schluss aber zum 1:1-Endstand aus.