Liverpool mit 16. Sieg in Serie – Juve wieder Leader

Legende: Bejubelt seinen Treffer Georginio Wijnaldum. Keystone

England: Liverpool nicht zu stoppen

Der FC Liverpool steht in der Premier League auch nach 7 Runden mit dem Punktemaximum da. Das Team von Coach Jürgen Klopp gewann bei Sheffield United 1:0 und hält bei saisonübergreifend 16 Liga-Siegen in Serie. Georginio Wijnaldum erzielte nach 70 Minuten das Tor des Tages. Sadio Mané traf kurz vor der Pause nur den Pfosten. Xherdan Shaqiri (verletzt) stand nicht im Aufgebot.

Italien: Ronaldo schiesst Juve an die Spitze

Auch dank eines Treffers von Superstar Cristiano Ronaldo hat der italienische Serienmeister Juventus Turin den 3. Sieg in Serie gefeiert und vorübergehend die Tabellenführung in der Serie A zurückerobert. Zum Auftakt des 5. Spieltags besiegte das Team von Trainer Maurizio Sarri das Kellerkind SPAL Ferrara 2:0. Dadurch zieht die «Alte Dame» an Inter Mailand vorbei.